TGA 2022 游戏大奖直播观众首次破亿，达到新的里程碑

IT之家 12 月 18 日消息，The Game Awards 2022 游戏颁奖典礼在 12 月 9 日正式举办，《艾尔登法环》获得了其中最重磅的 TGA 2022 最佳年度游戏奖，V社更是在直播期间，每分钟送出一台 512GB 版本的 Steam Deck。

重磅游戏得奖与赠送 Steam Deck 活动的双重激励下，TGA 2022 观看人次首次破亿。

TGA 主持人 Geoff Keighley 宣布，今年的 TGA 2022 达到了新的里程碑，直播观看人数达到了 1.03 亿次，是历史上收视率最高的 TGA，比去年提高了 20%。

Geoff Keighley 还列出了历年 TGA 的观看人数数据，可以看到从 2014 年的 190 万一路飙升到了 2022 年的 1.03 亿，明年将是 10 周年，我们可以期待一下收视率再创新高。

IT之家了解到，V社此前宣布，会在 TGA 2022 直播期间，每分钟送出一台 512GB 版本的 Steam Deck，Geoff Keighley 也对 V 社的活动表达了感谢，在 Steam 上，超过 950 万独立用户观看了 TGA 2022 直播，并发用户峰值超过 85 万。

《<艾尔登法环> 夺得桂冠！获 TGA 2022 最佳年度游戏奖》