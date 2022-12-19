掌握照片的 9 种影调，让作品更具氛围感

上一期文章中，我们学习了如何看照片的直方图，进而判断照片的曝光。

曝光会影响着照片的影调，而照片的影调关乎着情绪、主题。

今天我们来学习一下照片影调相关的知识。

01、影调的分类

根据照片整体的亮度，我们可以将其分为 3 种：高调、中间调、低调。

如果继续细分，每种影调又可以细分为 3 种：长调、中调、短调。

组合之后，就可以得到 9 种类型：

高调：高长调、高中调、高短调。

中调：中长调、中中调、中短调。

低调：低长调、低中调、低短调。

02、如何判定影调

如果照片整体都比较亮，直方图主要分布在右边，那么这就是一张高调的照片。

但是，照片中不可能全都是高亮区域，势必也会有一些中等亮度的、甚至是比较暗的地方。

因此照片的直方图虽然主要分布在右边，其实左边、中间也会有少量分布。

直方图的分布跨度很长，涵盖了暗-中-亮多个区域，那么这就是一个长调。由于直方图主要分布在高调区域，所以就是一个高长调。

如果分布跨度不长不短，涵盖了中-亮两个区域，那么这就是一个中调。照片就是一张高中调照片。

如果分布跨度很短，全都在高亮区域，那么这就是一个短调。照片就是一张高短调照片。

其他影调也是依此方法判定。

03、影调对情绪的影响

当照片是高调时，会让人感觉洁白、明亮、圣洁、清纯、阳光、积极、乐观、清新等等。

当照片是低调时，会让人感觉黑暗、压抑、神秘、恐惧、忧愁、冷静、魔幻等等。

中间调虽然较为普通，但涵盖范围广，适合大部分题材的表达。

长、中、短 3 种影调，其实就是照片中是否有强烈的反差，这不仅影响着视觉上的感受，也会带来情感上的引导。

想要成为一名优秀的摄影师，要学会运用光线，塑造出有利于照片主题表达的影调。

本文来自微信公众号：摄影研修社 （ID：shoujiPhotography），作者：张小张