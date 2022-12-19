特斯拉：德国柏林超级工厂 Model Y 周产量突破 3000 辆

IT之家 12 月 19 日消息，据特斯拉官方推特账号发布，德国柏林超级工厂 Model Y 周产量突破 3000 辆。据悉，柏林超级工厂于 2022 年 3 月 22 日开业，Model Y 周产量在 6 月中旬达到 1000 辆，10 月初达到 2000 辆。

近期特斯拉已宣布，美国得克萨斯州奥斯汀的工厂实现每周生产 3000 辆 Model Y 。

消息称，自从柏林超级工厂、得州超级工厂开工之后特斯拉产能迅速上升，再算上加州超级工厂以及上海超级工厂完成产能升级，特斯拉目前积压订单量正在迅速减少。

根据分析师 Troy Teslike 的说法，特斯拉全球电动汽车订单积压量近月来一直在迅速减少，截至 2022 年 11 月 30 日已降至 190000 辆。据称，190000 台的数量大约对应着 44 天的产能。

IT之家了解到，今年 10 月，特斯拉公布了 2022 年第三季度汽车产量和交付量数据。数据显示，特斯拉该季度共生产 36.6 万辆汽车，交付 34.4 万辆，与去年同期交付 24 万辆汽车相比增长了 10 万多辆，但仍不及分析师预期。

第三季度，特斯拉共生产新车 365923 辆，其中 Model 3 与 Model Y 共为 345988 辆，Model S 和 ModelX 总产量为 19935 辆。同期，特斯拉共交付 343830 辆新车，其中 Model 3 与 Model Y 为 325158 辆，Model S 和 ModelX 为 18672 辆。

在产量和交付方面，特斯拉第三季度都取得了巨大进展。相比之下，特斯拉去年同期生产了 237823 辆汽车，今年第二季度产量为 258580 辆。同时，特斯拉去年同期交付了 241300 辆汽车，2021 年第四季度交付 308600 辆汽车，2022 年第一季度交付 310048 辆汽车，2022 年第二季度交付 254695 辆汽车。