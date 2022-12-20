ISO 镜像已放出，Linux Mint 21.1“Vera”正式发布

IT之家 12 月 20 日消息，备受期待的 Linux Mint 21.1“Vera”于今天正式发布。这个基于 Ubuntu 的发行版本目前已经放出了 Cinnamon、Xfce 和 MATE 三种桌面环境的 ISO 镜像，感兴趣的用户可以根据本文下方的链接下载。

下载：

Download Linux Mint 21.1 Cinnamon

Download Linux Mint 21.1 Xfce

Download Linux Mint 21.1 MATE

IT之家了解到，Linux Mint 21.1“Vera”基于 Ubuntu 22.04 LTS 发行版本，采用长期支持的 Linux 5.15 LTS 内核系列驱动，官方版本采用了 Cinnamon 5.6 桌面环境。其它两个官方版本则采用了 Xfce 4.16 和 MATE 1.26。

Linux Mint 21.1 带来了全新的外观和交互体验，默认启用 Mint-Y Aqua 主题，文件管理器默认采用黄色文件夹，使用 Bibata 鼠标光标，在桌面上移除了 Computer 和 Home 图标。

Linux Mint 21.1 更新了驱动程序、改进了用户界面，重新设计了离线支持。新版本初步支持 Debconf，这对于启用 SecureBoot 的英伟达用户来说是个好消息。

在右键菜单中还实现了一个新的 ISO 验证工具，这使得用户更容易验证 ISO 镜像的完整性和真实性。新的 ISO 验证工具也通过一个 "验证" 按钮被整合到 ISO 镜像编写器工具中。