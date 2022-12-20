ISO 镜像已放出，Linux Mint 21.1“Vera”正式发布

IT之家 12 月 20 日消息，备受期待的 Linux Mint 21.1“Vera”于今天正式发布。这个基于 Ubuntu 的发行版本目前已经放出了 Cinnamon、Xfce 和 MATE 三种桌面环境的 ISO 镜像，感兴趣的用户可以根据本文下方的链接下载。
下载：
Download Linux Mint 21.1 Cinnamon
IT之家了解到，Linux Mint 21.1“Vera”基于 Ubuntu 22.04 LTS 发行版本，采用长期支持的 Linux 5.15 LTS 内核系列驱动，官方版本采用了 Cinnamon 5.6 桌面环境。其它两个官方版本则采用了 Xfce 4.16 和 MATE 1.26。
Linux Mint 21.1 带来了全新的外观和交互体验，默认启用 Mint-Y Aqua 主题，文件管理器默认采用黄色文件夹，使用 Bibata 鼠标光标，在桌面上移除了 Computer 和 Home 图标。
Linux Mint 21.1 更新了驱动程序、改进了用户界面，重新设计了离线支持。新版本初步支持 Debconf，这对于启用 SecureBoot 的英伟达用户来说是个好消息。
在右键菜单中还实现了一个新的 ISO 验证工具，这使得用户更容易验证 ISO 镜像的完整性和真实性。新的 ISO 验证工具也通过一个 "验证" 按钮被整合到 ISO 镜像编写器工具中。