中国移动：累计开通 5G 基站超 127 万，千兆宽带覆盖住户达 2.4 亿户

IT之家 12 月 20 日消息，据中国移动官方消息，12 月 20 日至 21 日，GSMA 创新论坛之产业领袖思享汇在线上举办，本次论坛以“创新跨山海，5G IN 未来”为主题，中国移动董事长杨杰通过线上方式出席论坛并作主旨演讲。

杨杰表示，中国移动累计开通 5G 基站超过了 127 万，千兆宽带覆盖住户达到 2.4 亿户；构建算力网络的试验示范网，强化东数西算、东数西存、东数西训等场景的落地；深化能力中台运营，人工智能、大数据等共性能力年累计调用量已经超过千亿次。

中国移动还推出了世界杯元宇宙云观赛、裸眼 3D 数智人等创新应用，构建了横跨 6 省市全国最大的 5G 专网，拓展超过 1.6 万个的 5G 商用案例。

IT之家了解到，中国移动 2022 年 10 月客户数据公告显示，移动业务客户总数达 9.7 亿户，10 月减少 78.6 万户，本年累计增长 1636.2 万户。此外，10 月 5G 套餐客户累计达 5.72 亿户。中国移动 10 月有线宽带业务客户总数达 2.7 亿户，10 月净增 276 万户，本年累计净增 2757.6 万户。

中国移动前三季度净利润达 985 亿元，同比增长 13%；营运收入为人民币 7,235 亿元，同比增长 11.5%；其中，通信服务收入为人民币 6,201 亿元，同比增长 8.3%；销售产品收入及其他收入为 1034 亿 元，同比增长 36.4%。中国移动在全国已累计开通 5G 基站超 110 万个，占全国 5G 基站比例超过 50%。