蔚来：2021 年 8 月前的部分用户数据遭窃取，被勒索 225 万美元

IT之家 12 月 20 日消息，蔚来首席信息安全科学家、信息安全委员会负责人卢龙今日在蔚来官方社区发布公告，12 月 20 日，有不法人士在网上出售蔚来相关数据。对此，公司声明如下：

2022 年 12 月 11 日，蔚来公司收到外部邮件，声称拥有蔚来内部数据，并以泄露数据勒索 225 万美元（当前约 1570.5 万元人民币）等额比特币。

在收到勒索邮件后，公司当天即成立专项小组进行调查与应对，并第一时间向有关监管部门报告此事件。

经初步调查，被窃取数据为 2021 年 8 月之前的部分用户基本信息和车辆销售信息。

我们对于此次事件对用户造成的影响深表歉意，并郑重承诺，对因本次事件给用户造成的损失承担责任。窃取、买卖此类数据是违法犯罪行为，公司对此予以严厉谴责，也坚决不会向网络犯罪行为低头。我们将协同有关执法部门深入调查此次事件，并依法坚决打击相关的数据窃取、买卖行为。

公司再次对此次事件表示歉意。蔚来有责任并有义务使用一切手段保护用户信息安全，事件发生后，我们对公司网络信息安全进行了排查与强化，以避免此类事件的再次发生。我们将汲取教训，加强技术力量，不断提升蔚来信息系统的安全防护能力，以充分保护用户信息安全。

如对本次数据泄露事件有任何疑问，请致电 400-999-6699 或发送邮件至 Privacy.cn@nio.com。