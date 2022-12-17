蔚来中心德国柏林启幕，属于欧洲第二家

IT之家 12 月 17 日消息，蔚来宣布蔚来中心｜德国柏林正式启幕，这是是欧洲第二座蔚来中心，它坐落于库达姆大街 (Kurfurstendamm），靠近威廉皇帝纪念教堂。威廉皇帝纪念教堂作为柏林的地标性建筑，供世界各地前往于此的游客参观。据介绍，受柏林多样化的街区文化影响，蔚来中心｜德国柏林的设计融合了多样性、进步、自由、绿色城市空间和极具艺术风格的特点。

整体室内的设计灵感，源于柏林当地的城市特色：艺术画廊、咖啡馆、广场、休闲社区空间和创建精神。在客厅区域里摆放了柔软的皮质沙发和圆形小巧的木质茶几，打造舒适的交流环境。公共工作区里，放置了木纹色系的桌台，打造开放式的格局。

在 NIO Café 还可以品尝到创意咖啡和美味餐食，以及专属的城市特饮新品：Lime Blossom。

在开业活动现场，蔚来德国介绍了蔚来在进入欧洲市场后的业务进展，以及进一步将产品和完整的运营体系带到更多德国用户身边的计划。

之后，蔚来中心还会为当地用户们陆续带来瑜伽课程、艺术鉴赏、seeds 等更多活动。

IT之家了解到，去年 10 月，位于挪威奥斯陆的蔚来中心上线，总面积达 2100 平米，提供移动服务车和上门取送车在内的服务。

今年 10 月，蔚来在德国柏林藤普杜音乐厅举办了 NIO Berlin 2022，将蔚来产品和完整的运营体系带到欧洲。随后，蔚来在德国、荷兰、丹麦和瑞典四国陆续开展用户面对面和 ET7 交付及试驾活动。

此前德国首座换电站已于楚斯马斯豪森 (Zusmarshausen) 上线，坐落于慕尼黑和斯图加特之间繁忙的 A8 高速公路旁。