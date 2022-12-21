引入单元格插入图片等功能，微软公布 12 月 Excel 新功能 / 新特性

IT之家 12 月 21 日消息，微软于本周二发布了 Excel 的 2022 年 12 月新功能列表，涵盖网页端、Windows 端和 macOS 端。在本月引入的新功能 / 新特性中，最值得关注的就是 IMAGE Function 功能，允许用户直接在单元格中插入图片，而不是浮动在单元格表面。

IT之家了解到，微软表示，你所插入的图像更好的融入工作表，而不是浮动在顶部。您可以移动和调整单元格大小、排序和筛选，以及处理 Excel 表格中的图像。

网页端 Excel 获得的功能

Formula Suggestions

Formula by Example

Suggested Links

在查询面板中添加搜索栏

IMAGE Function

Windows 端 Excel 获得的新功能

添加了键盘快捷方式来打开 Power Query 编辑器 #FIA

创建嵌套的 Power Query 数据类型 (Insiders) #FIA

添加从 Dynamic Arrays 获取数据 (Insiders) #FIA

IMAGE Function

Mac 端 Excel：

IMAGE Function

Windows 端 Excel 获得了 5 项新功能，引入了 “Formula Suggestions”、“Formula by Example”、“Suggested Links”和“在查询面板中添加搜索栏”功能。Formula Suggestions 只需在单元格或公式栏中键入“=”符号即可显示自动建议（SUM、AVERAGE、COUNT、COUNTA、MIN 和 MAX）。