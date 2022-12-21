首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Office之家>Office动态新闻

引入单元格插入图片等功能，微软公布 12 月 Excel 新功能 / 新特性

2022/12/21 13:32:30 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 12 月 21 日消息，微软于本周二发布了 Excel 的 2022 年 12 月新功能列表，涵盖网页端、Windows 端和 macOS 端。在本月引入的新功能 / 新特性中，最值得关注的就是 IMAGE Function 功能，允许用户直接在单元格中插入图片，而不是浮动在单元格表面。

IT之家了解到，微软表示，你所插入的图像更好的融入工作表，而不是浮动在顶部。您可以移动和调整单元格大小、排序和筛选，以及处理 Excel 表格中的图像。

网页端 Excel 获得的功能

  • Formula Suggestions

  • Formula by Example

  • Suggested Links

  • 在查询面板中添加搜索栏

  • IMAGE Function

Windows 端 Excel 获得的新功能

  • 添加了键盘快捷方式来打开 Power Query 编辑器 #FIA

  • 创建嵌套的 Power Query 数据类型 (Insiders) #FIA

  • 添加从 Dynamic Arrays 获取数据 (Insiders) #FIA

  • IMAGE Function

Mac 端 Excel：

  • IMAGE Function

Windows 端 Excel 获得了 5 项新功能，引入了 “Formula Suggestions”、“Formula by Example”、“Suggested Links”和“在查询面板中添加搜索栏”功能。Formula Suggestions 只需在单元格或公式栏中键入“=”符号即可显示自动建议（SUM、AVERAGE、COUNT、COUNTA、MIN 和 MAX）。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Excel

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用