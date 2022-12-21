OPPO Reno8 Pro 5G 开放安卓 13 / ColorOS 13.0 正式版升级

IT之家 12 月 21 日消息，据 ColorOS 宣布，OPPO Reno8 Pro 5G x ColorOS 13.0 正式版开放升级，该系统基于安卓 13 系统打造。

适配机型：

Reno8 Pro 5G

正式版版本号：

Reno8 Pro 5G —— C.12 及以上

申请须知

1、本次升级不会清除用户数据，但是建议在升级前提前备份个人重要数据。

2、当前有较多常用三方应用与 Android 13 不兼容，升级 Android 13 后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、黑屏、耗电等），建议您先在软件商店尝试将该应用更新至最新版本。

3、升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。

申请方式

1、请确保您的手机版本已经升级到基础版本 A.19 或 A.20（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

2、请点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“手机名称”上方） > 右上角设置 > 尝鲜申请 > ColorOS 13 正式版 > 勾选“我已阅读并同意《隐私政策》”> 立即申请”，完成申请后点击“检查更新”，检测并下载安装版本即可升级到 ColorOS 13.0 了。

IT之家了解到，OPPO Reno8 Pro 厚 7.57mm，重 188g，采用航空铝金属中框。该机首发骁龙 7 处理器，LPDDR4X 内存 + UFS 2.2 闪存，配备马里亚纳 MariSilicon X 自研 NPU，3D 恒冷中央散热系统，拥有 4500mAh 电池，支持 80W 闪充。

该机搭载 6.62 英寸 2400x1080 OLED 直屏，三星 E4 发光材料，峰值亮度达 1300nits，支持 120Hz 刷新率。影像方面，该机前置 32MP 索尼 IMX709 镜头，后置 50MP 索尼 IMX766 主摄，以及 8MP 超广角 + 2MP 微距镜头。此外，该机配备 X 轴线性马达、单扬声器，支持 NFC。