2022 年 Q3 季度 iPhone 14 / Pro 系列销量火爆，苹果拿下所有 5G 手机一半以上收入

IT之家 12 月 21 日消息，根据 Counterpoint 市场监测服务的最新研究，2022 年第三季度，全球智能手机手机市场收入同比下降 3%，略高于 1000 亿美元（约 6960 亿元人民币）。由于高端手机市场对经济不确定性有更大的弹性，平均销售价格（ASP）出现了 10% 同比增长。5G 手机创纪录的出货量贡献（46%），其价格是普通非 5G 手机的 5 倍，也增加了 ASP 和收入的增长。就出货量而言，本季度整个手机市场的出货量同比下降了 12%。

新的研究称，苹果凭借 iPhone 14 系列在 2022 年 Q3 迎来收入的明显增长，成为第一大营收 OEM 厂商。

苹果正在继续掌握全球智能手机市场的最大收入份额，Counterpoint Research 报告称，苹果“独自占据所有 5G 手机收入的一半以上”。

该研究公司表示，与 2021 年同期相比，所有品牌的智能手机出货量在 2022 年第三季度下降了 12%。但“由于苹果的收入同比增长 10%，阻止了更大幅度的收入下降”。

智能手机收入仍然同比下降，但只下降了 3%。而与此同时，5G 收入份额“达到了历史新高”。

“超过 800 亿美元（约 5568 亿元人民币），5G 手机的收入贡献达到全球手机收入的 80%，创下了历史新高，”Counterpoint Research 分析师说，“高于去年第三季度的 69%。”

“在同一时期，LTE 手机的收入贡献下降了 10%，至 190 亿美元（约 1322.4 亿元人民币），”分析师说。“这种从 4G 到 5G 的转变是由苹果公司引领的，仅苹果就占了所有 5G 收入的一半以上，因为其 95% 以上的手机都支持 5G。”

“苹果公司在 2022 年第三季度的收入同比增长 10%，ASP [平均销售价格] 同比增长 7%，为全球手机 ASP 的整体增长做出了贡献，这部分归功于 iPhone 14 系列的推出，以及 Pro 机型，特别是上一代的 iPhone 13 Pro 机型，表现良好。”

IT之家了解到，在同一时期，苹果最接近的对手是三星，以收入计算，三星是第二大手机 OEM，尽管其高端的 Galaxy Flip 和 Fold 系列的出货量几乎翻了一番，5G 智能手机的收入同比增长了 27%，但 2022 年第三季度的 ASP 却相对温和地增长了 2%。其 ASP 的较低增长可归因于其重点从更成功的 S22 系列转移到仍即将推出的折叠屏系列。2022 年第三季度，三星的智能手机收入同比下降了 4%。

小米的手机收入同比增长 4%，其中很大一部分来自中低价位段。300 美元（约 2088 元人民币）以上价格段的出货量份额下降近 1.5%。然而，从 200 美元以下的价格段向 200 美元-299 美元的价格段发生了重大转变。因此，小米的 ASP 同比增长 14%，达到 205 美元（约 1427 元人民币）。

另一方面，OPPO（包括 OnePlus）的 ASP 以及收入分别同比下降 5% 和 27%。收入下降的主要原因是 OPPO 在疫情影响的中国市场的出货量下降，而中国市场在 2022 年第三季度对其总出货量的贡献超过 40%。

鉴于中国市场贡献了 vivo 总出货量的一半以上，其收入受到了更大的打击，尽管季度增长了 4%，但同比下降了 43%。