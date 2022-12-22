明年起，谷歌 Chrome 浏览器将提前一周向小部分用户推送新版本

IT之家 12 月 22 日消息，从 2023 年 2 月开始，谷歌 Chrome 浏览器将略微改变其发布周期，推出新的“早期稳定版”，先向一小部分用户推送，目的是在向所有用户推送前将揪出重大 Bug。

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今天谷歌在一篇博客文章中宣布，谷歌 Chrome v110 将是该浏览器转向新的发布时间表的第一个版本。目前新版本的 Chrome 浏览器会首先被发布到“Canary”频道，然后再向开发、测试和最终的稳定发布频道推送。

IT之家了解到，从 Chrome 110 开始，谷歌将扩大这个发布时间表，新增一个新的“早期稳定”版本，在全面发布稳定版的前一周向用户推送最新版本的 Chrome。这就把 Chrome 110 的稳定版推到了 2023 年 2 月 7 日，而不是计划的 2 月 1 日。

谷歌称，“小部分”的普通 Chrome 用户将提前一周获得更新。

对于第一个版本 Chrome v110，谷歌给出的时间表如下：

测试版：2023 年 1 月 12 日

早期稳定版：2023 年 2 月 1 日

稳定版：2023 年 2 月 7 日

谷歌解释说，对其发布时间表进行这一调整的原因是为了推送给一般公众之前对其进行监测，以便发现重要问题。