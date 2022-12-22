NASA 洞察号火星探测器任务终结，此前曾发回最后一张照片

IT之家 12 月 22 日消息，美国航天局 21 日宣布，洞察号（InSight）火星无人探测器在对火星进行长达 4 年多的科学探测之后，任务正式终结。

美航天局在一份公报中说，任务团队连续两次尝试联络洞察号均没有回应，由此得出结论，其太阳能电池能量已耗尽。美航天局此前决定，如果两次联络洞察号均不成功，将宣布其任务终结。

公报称，美航天局将继续倾听来自洞察号的信号，以防万一，但希望渺茫。“洞察”号最后一次与地球通信是在 12 月 15 日。

NASA 洞察号官推 20 日曾发文称：“我的电量真的很低了，所以这可能是我能发送的最后一张照片。不过不要为我担心：我在这里的时间既富有成效又很宁静。如果我可以继续与我的任务团队交谈，我会继续的，但我的火星任务很快就会结束，谢谢亲们的陪伴。”

IT之家了解到，洞察号造价 8.14 亿美元，于 2018 年 5 月发射，6 个月后在火星成功着陆，执行人类首次探究火星“内心深处”奥秘的任务。洞察”号任务全称“通过地震调查、测地学及热传导实施内部探测”，是首个研究火星内部的探测任务，也是美国火星无人探测项目的重要部分，设计任务时间为两年。科学家希望通过“洞察”号了解火星内核大小、成分和物理状态、地质构造，以及火星内部温度、地震活动等情况。目的是想尝试回答一个科学界最基本的问题：行星是如何形成的。

洞察号任务取得了成功，其获得的数据告诉科学家们，火星地壳，至少在洞察号的近赤道着陆点，由两个不同的层组成：一个约 10 公里厚的顶层，还有一个约 40 公里厚的深层。此外，洞察号发现火星的核心比科学家预期的要大得多，这一发现也意味着核心包含比科学家想象的更多的轻质元素，特别是更多的硫，也许多达 15% 到 20%。

美国宇航局加州喷气推进实验室（JPL）的行星科学家、洞察号任务的主要调查员 Banerdt 说：“洞察号是一个了不起的航天器。它完成了我们要求它做的一切，甚至更多。它已经赢得了它的退休，我喜欢把这看作是退休而不是死亡。在停止与我们交谈后，洞察号将坐在火星上，享受一段时间的火星日落。”