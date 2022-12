微软：谷歌安卓 13 导致三星 S22 / S21 手机上 Microsoft Intune 损坏，已修复

IT之家 12 月 22 日消息,三星 Galaxy 设备的用户,主要是 Galaxy S22 和 S21,安装了安卓 13 的更新,发现 Microsoft Intune 存在注册问题。微软公司已经承认了该问题,并宣布现在有了修复方案。

微软解释说,系统重启将是必要的,以自动安装必要的更新的安卓设备策略应用程序。如果重启不起作用,用户也可以从 Google Play Store 商店手动安装该软件包,之后再进行系统还原。

微软表示,

三星已经提供了关于这个问题的更多细节。

“概述

对于运行 Android 13 的三星 S22 设备,用户在为自带设备(BYOD)配置创建 Work Profile 时无法完成注册。试图完成注册的结果是错误的。

Can't setup device. Contact your IT admin for help.

无法设置设备。联系你的 IT 管理员寻求帮助。

随后是错误信息。

Unable to create Work Profile.

无法创建 Work Profile。

解决方案

已经提供了服务器端的解决方案。为了解决这个问题,在注册前重新启动设备。如果重启后问题仍然存在,请在继续注册前从 Google Play 商店安装安卓设备策略应用程序。”