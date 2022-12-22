大朋 E4 游戏级 PC VR 头显发布：3499 元起，采用 6DoF 视觉定位

IT之家 12 月 22 日消息，大朋 VR 全新的 6DoF 游戏级 PC VR 产品 —— 大朋 E4 近期发布，其中，标准版售价 3499 元，企业版售价 4699 元。

大朋 VR E4 采用 1680 万色 RGB 全彩光效，珠白机身 + 炫彩外屏 + 呼吸灯，并且允许自定义闪烁模式。

大朋 E4 采用基于 Inside-out 定位方式的 6DoF 视觉定位技术，符合人体仿生学和便携性，并采用 4 颗高清摄像头实现全面定位，无需搭配基站使用。

此外，E4 在选型上采用工业级 IMU 传感器，配合抗电磁干扰能力设计，自研 Hawkeye VSLAM 4Cam 定位系统，6DoF 头显可在 10m*10m 的大空间内实现毫米级精准定位，6DoF 手柄也带来 240° 大广角追踪效果，可实现 0.1s 高速响应识别、毫米级动态追踪误差、亚毫米级静态追踪和漂移误差，角度误差仅 ±1°。

IT之家获悉，大朋 E4 拥有高达 116° 的视场角，且 lens 光学有效径控制在 50mm 以内，通过镜片选择和校准，做了相应反畸变处理，不用担心视场角过大会导致图像畸变，给眼睛带来疲劳感 。E4 光学模组 TV 畸变 0.7 视场小于 4%，玩家长期佩戴依然能保持视觉上较高的舒适度。

同时，E4 的甜蜜区 Eyebox 也扩展到 14mm，做到余光也清晰，带来沉浸式体验。

据悉，大朋 VR 已与 Steam 达成合作，共同打造基于 Steam VR 游戏体验的硬件。大朋 E4 已能畅玩 Steam 游戏库中的 7000+VR 游戏，如《Green Hell》、《After The Fall 》等，并且每年都会有新的游戏上线。大朋正在与美国 Steam 的官方合作，如大名鼎鼎的 VR 神作《半条命》等。

同时，大朋 E4 基于 Steam VR API 打造的 E4 大朋助手，还能实现自动引导下载、安装，打造更快速、丝滑游戏体验，可以下载即玩，无需过多调试和任何多余的步骤，实现完全兼容。

此外，大朋也和多家 VR 游戏厂商展开合作，《仙剑奇侠传》等大 IP 也正在开发中。

大朋 VR 与英伟达、AMD 合作，做了大量测试，最终在 E4 上实现适配所有显卡；在通用接口上，大朋 VR E4 也支持标配 DP 1.4、minidp、雷电、HDMI 等各种接口。

大朋 E4 采用舜宇智能光学 6 DoF Tracking 视觉方案，实现头部和手部双 6DoF 空间体感定位，手柄定位精度可达毫米级别，做到快速定位、稳定追踪、反馈迅速。