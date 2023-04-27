三星推出 S95Z / S90Z OLED 电视：55/65/77 三尺寸，11999 元起

IT之家 4 月 27 日消息，三星 S95Z / S90Z OLED 电视新品今晚发布，S95Z 售价 14,999 元起，其中 55 英寸级售价 14,999 元、65英寸级售价 19,999 元、77 英寸级售价 29,999 元；S90Z 售价 11,999 元起，其中 55 英寸级售价 11,999 元、65英寸级售价 17,999 元、77 英寸级售价 25,999 元。

IT之家整理三星 S95Z / S90Z OLED 电视新品参数信息如下：

Samsung OLED 电视采用自发光面板配合量子点显色技术，在保留 OLED 核心优势的基础上，通过像素级精准控光实现量子点 HDR 亮度增强，真实还原丰富的屏幕色彩。该系列电视内置神经元量子点 4K 处理器，集成三星半导体创新技术，通过 20 个独立的 AI 神经网络实时分析画面内容，提供亮度、色彩、明暗对比与细节表现的平衡。

该系列电视拥有动态加速引擎 Pro 技术， 可支持高达 4K 144Hz 的动作增强。内置的虚拟瞄准点可进一步提升射击精确度，升级 FPS 竞技体验。此外，三星游戏中心配置迷你地图共享功能，轻松改善大屏游戏中地图细节显示，玩家得以一目了然地捕捉地图上的线索，通过设备互联还可同步尽享多屏游戏体验。

此次 Samsung OLED 电视也集成了爱奇艺帧绮映画 MAX 海量内容，消费者在爱奇艺大屏端观看影视内容时，只需要选择帧绮映画 MAX，即可享受“4K 高码率 HDR 高帧率全景声”。

音响方面，Samsung OLED 系列电视内置全新顶部声道扬声器，真实环绕音场覆盖高低音区。此外，依托神经元量子点处理器对播放场景的智能分析，全新升级的音画追踪 OTS + 技术还可驱动各个部位的扬声器根据不同画面内容重点发声。Samsung OLED 系列电视搭载升级后的 Q 交响乐 3.0 技术。该技术可实现三星条形音响正面、侧面和上射式扬声器以及电视上的扬声器协同发声，达到三星传统扬声器难以实现的震撼音效和更为宽广的环绕声场。

外观方面，S95Z 机身厚度仅 1.1cm，搭载可贴合超薄集线器，用户不再受到线缆带来的视觉干扰，简约和谐地融入家居空间。