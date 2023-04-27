印尼最大科技公司 GoTo 第一季度营收超 4 亿美元同比增长 14%，净亏损约 2.7 亿美元

北京时间 4 月 27 日晚间消息，据报道，印尼最大科技公司 GoTo 今日发布了 2023 年第一季度财报。财报显示，GoTo 第一季度毛营收为 5.98 万亿印尼盾（约合 4.07 亿美元，IT之家备注：当前约 28.21 亿元人民币）），同比增长 14%。净亏损 3.90 万亿印尼盾（约合 2.65 亿美元，当前约 18.36 亿元人民币）），同比减亏 41%。

第四季度业绩：

毛营收为 5.98 万亿印尼盾（约合 4.07 亿美元），与上年同期的 5.23 万亿印尼盾相比增长 14%。

净营收为 3.33 万亿印尼盾，与上年同期的 1.50 万亿印尼盾相比增长 123%。

边际收益（Contribution Margin）为 6360 亿印尼盾，而上年同期亏损 2.54 万亿印尼盾。

调整后的 EBITDA（息税折旧及摊销前利润）为亏损 1.60 万亿印尼盾，与上年同期的 4.86 万亿印尼盾相比收窄 64%。

净亏损 3.90 万亿印尼盾（约合 2.65 亿美元），与上年同期的 6.61 万亿印尼盾相比减亏 41%。

GoTo 公司 CEO 安德烈・索利斯托（Andre Soelistyo）在一份声明中称，今年第四季度，GoTo 调整后的 EBITDA 将实现盈利。他说：“我们专注于那些高质量、有利可图的消费者，并严格控制成本，大大提高了我们的效率。”

GoTo 由网约车服务提供商 Gojek 和电子商务公司 Tokopedia 合并而成，继去年裁员 1300 人之后，上个月又裁员 600 人。公司 CFO 杰克・娄（Jacky Lo）今日表示：“较低的成本基数将为我们提供额外的灵活性，更好地为将来的增长分配资本。”

业绩展望：

GoTo 预计，今年第四季度调整后的 EBITDA （税息折旧及摊销前利润）将实现盈利。整个 2023 年，调整后的 EBITDA 亏损将达到 5.3 万亿印尼盾（约合 3.61 亿美元）至 4.6 万亿印尼盾（约合 3.13 亿美元）。