马斯克给苹果支招：在推特上发点东西，会有更多粉丝

IT之家 5 月 2 日消息，电动汽车制造商特斯拉的创始人兼首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）周一表示，如果苹果公司在推特平台上发内容，它会有“更多粉丝”。马斯克是推特的所有者和 CEO。

马斯克是在回应电动汽车分析师索耶・梅里特（Sawyer Merrit）的一条推文时发表这一言论的。梅里特指出，特斯拉的主推特账号现在已经有超过 2000 万粉丝，这是其他任何汽车品牌的四倍，也是苹果的两倍。梅里特说，去年特斯拉的推特账号只发了 180 条推文，但却获得了近 10 亿次的浏览量。不过分析师也注意到，这个账号得到了马斯克转发的帮助。

截至IT之家发稿时，特斯拉的推特账号有 2000 万粉丝，而苹果的推特主账号有 910 万粉丝。与此同时，马斯克在这个他拥有的平台上拥有 1.377 亿粉丝。虽然苹果的推特主账号没有发布过任何推文，但还有一些其他推特账号发布了关于该公司的内容，包括首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook），他有 1400 万粉丝。@applesupport 账号也有 150 万粉丝，并且定期更新关于苹果的活动信息。

一份报告显示，在推特上特斯拉和马斯克之间可能存在潜在的协同效应，因为去年这家汽车制造商的粉丝数量同比增长了 53%，达到了 1900 万，马斯克作为这个平台上最受关注的人也起到了重要作用。

2022 年 4 月，马斯克以 440 亿美元的价格从推特董事会手中收购了这家公司，这笔交易在 2022 年 10 月完成，之前马斯克曾试图取消交易，而推特则对他提起了诉讼，马斯克现在拥有该公司约 74% 的股份。