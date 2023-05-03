我国首个商业航天发射场正建设中，“火箭出场即发射”将成为可能

IT之家 5 月 3 日消息，据央视新闻报道，在海南文昌龙楼镇，我国首个商业航天发射场正在紧张建设中。这里将成为我国航天事业的新高地，实现火箭一周一发的目标，同时推动航天 + 旅游的产业发展。

目前，发射场 1 号工位的主体塔架 —— 固定勤务塔已经进入了第十层的搭建吊装，预计半个月后能够完成封顶。固定勤务塔是用于发射火箭的巨大建筑，它有 11 层 83 米高，给火箭发射前提供各种服务保障。为了保证建设质量，每个钢构件安装到位前都要经过严格的检验和调整，误差要求不超过 3 毫米。

发射场的建设采用模块化的施工方式，通过重型的吊装设备将分区域整齐摆放的大型钢结构模块像搭积木一样一块一块地搭建上去。在高空作业的工人们要像“飞檐走壁”一样进行钢构件的焊接工作。

海南商业航天发射场项目于 2022 年 7 月 6 日开工，计划在 2023 年底完成发射场硬件设施建设，为了 2024 年 6 月能够实现火箭的首次发射，项目提前策划、提前设计、提前备料，严格按照建设标准，倒排工期，挂图作战。目前，各项建设进度较计划表都有所提前。

海南商业航天发射场还实现了系统、设备国产化，实现技术自主可控。相当于整个发射场大脑的测控系统，从软件到硬件，从基础元器件到整机、系统，已全部实现国产化；建成后，可实现“一网感知态势、一网指挥测发、一网智能运维”的高效管理模式。

海南文昌已经拥有中国第四个航天发射场，现在又落户我国首个商业航天发射场。未来，“火箭出场即发射”将成为可能。按照设计规划，可实现火箭一周一发的目标。