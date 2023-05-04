微软发布 Defender 指南，帮助用户启用关键安全功能

IT之家 5 月 4 日消息，微软近日发布了两份针对微软 Defender 的安全指南，分别是微软 Defender for Office 365 和微软 Defender for Endpoint。这两份指南旨在帮助用户充分利用这两项服务，提升办公和网络安全。
微软 Defender for Office 365 是一款集成在用户 Office 365 订阅计划中的安全服务，可以保护用户免受电子邮件、附件和链接等途径传来的威胁，还可以保护协作工具，如 Teams、Outlook 和 SharePoint 等。
微软 Defender for Endpoint 则是一款综合的终端安全解决方案，可以防御复杂的勒索软件和国家级攻击，它可以保护 Android、Windows、iOS 和 macOS 等不同的网络设备和操作系统。微软 Defender for Endpoint 提供 P1 和 P2 两种计划。
这两份指南简要介绍了这两项服务的五大核心功能，让用户能够更好地理解和使用微软的安全解决方案。
IT之家附两份指南的图片：
Microsoft Defender for Office 365 功能指南：
事件和警报管理
攻击模拟和培训活动
自动调查和响应触发器
使用安全链接进行扫描
Microsoft Defender for Endpoint 功能指南：
定义人工响应行动
探索自动调查
启用端点报告和策略设置
参与高级威胁搜索
选择防病毒的主动或被动模式