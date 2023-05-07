《战争雷霆》手游开启 Beta 测试，高通骁龙 8 Gen2 机型可开启光线追踪

IT之家 5 月 7 日消息，《战争雷霆》发布了移动版实机演示，并宣布该作现已在安卓平台开启公开 Beta 测试，玩家可以在游戏官方下载 Apk 安装包，计划登陆 Google Play 和苹果 AppStore。

《战争雷霆》手游可以在大多数 Android 10 及更高版本的设备上运行，至少需要 4 GB 内存。

据介绍，在支持 Qualcomm Technologies 的骁龙 8 Gen 2 智能手机上，你还可以启用实时硬件加速光线追踪功能。这项技术将带来逼真的平滑阴影、半影、半透明、自阴影和其他效果来增强整体视觉体验，确保为玩家带来出色的战斗沉浸感。

IT之家提醒，此次测试属于删档测试，内测和公测都将在游戏上线时获得特别礼物，所有内测参与者将额外获得 3 天高级权益！

据介绍，你可以在这款游戏中体验到各种来自二战和冷战初期的美国、苏联、英国、德国、法国和日本的军用装备，例如轻型、中型和重型坦克、自行火炮和高射炮、战斗机和轰炸机、驱逐舰、巡洋舰等等，后续还将继续添加新的著名军备和一些现代化军备！

游戏介绍：

激情似火的坦克战与海战已在游戏中全面打响，双方还能够呼叫空军支援；每场战斗最多可容纳 20 名玩家！ 作为战争雷霆游戏的魅力所在，这一切都在移动端不折不扣地得到了还原！移动端游戏的战斗中，玩家们既可以选择驾驶重型坦克，体验荡平一切障碍的力量感；也可以选择指挥 50000 吨巡洋舰，感受艨艟巨舰自在航行的厚重；或者驾驶截击机拦截敌方轰炸机，亲身经历极速机动与格斗的惊险。