CAPCOM 经典街机游戏大合集，原来当年我们玩到的只是皮毛

相信很多玩家并不知道，曾经我们在街机厅玩到的游戏大部分都是 CAPCOM 的。

当年我们玩街机游戏是，总会看到一些标识 NEOGEO、SNK、CAPCOM、IREM、Technōs.... 虽然很熟悉，但那时候都只知道玩，哪里知道这些游戏开发商的来历。

多年后，我们对一些著名的游戏公司和旗下的游戏 IP 渐渐开始熟悉起来。这时候我们才知道，原来当年玩的大部分游戏都是一家公司的。

像是合金弹头、真侍魂、热血快打、拳皇、饿狼传说.... 都是 SNK 的；

铁钩船长、暴力刑警、忍者棒球... 都是 IREM 公司的；

而更多的经典的游戏则是 CAPCOM 的，像是：圆桌武士、快打旋风、街头霸王、惩罚者、恐龙快打、吞食天地.....

可以说，CAPCOM 的每一款游戏都是跨时代巨作，比同年份的其他游戏精良很多。

今天，小编就将 CAPCOM1984 年-2000 年之间的街机游戏分享给大家，看看哪些游戏才是你的童年？

1984

最初的游戏，到今天仍然值得回味，特别是 1942 和 1943 在 FC 上面还有移植版。

sonson（西游记）

1942

1943

1985

仅仅一年的时间，CAPCOM 的游戏质量已经有了一定程度的提升，经典 IP 魔界村、荒野大镖客和战场之狼首次出现，为之后的续作埋下伏笔。

出手就是王炸，但是每次都有后手

战场之狼 1

魔界村

荒野大镖客

Z 地带

1986

绝对合体

斗者挽歌特洛伊

1987

必杀无赖拳

希特勒复活

暗黑之虎

虎之道

1988

这一年，CAPCOM 的游戏画质又有了实质性的提升。

在八十年代末期就能打造出失落的世界、大魔界村这种经典，这两款游戏放到现在玩都不过时

失落的世界

大魔界村

行星战争 2012

1989

这一年，属于横版过关游戏的鼻祖《快打旋风》出现了，这意味着过关游戏即将成为主流游戏。同时雌虎战机的前身《战区 88》、四小强之一的《吞食天地 2》前作、被低估的神作《威洛之旅》也在这一年出现。

战区 88

卡普空棒球

吞食天地 1

快打旋风 1

出击飞龙 1

威洛之旅

1990

1941 在那个年代可以说是射击中的佼佼者，其辈分甚至超越了四国战机和打击者 1945。

经典的战场之狼 2 和魔法剑也出现在这一年。

而玩家们最津津乐道的绝对是那款名叫《雌虎战机》的游戏，这款游戏完美的继承了战区 88 的优点，开启了一个飞行射击时代。

1941 反击战

雌虎战机

战场之狼 2

魔法剑

双麟儿

梦幻冒险

1991

这一年，是真正意义上属于街机的一年，因为这一年出现了街机的传世之作《三个奇迹》、《名将》、《圆桌武士》、《龙王战士》

属于街机的春天来临了

三个奇迹

敲砖块

名将

圆桌武士

龙王战士

1992

这一年记载的只有两款游戏，那就是《威虎战机》和《吞食天地 2》。

街机厅两部不朽的传说诞生。这一年，街机盛世的大门已经被打开

威虎战机

吞食天地 2

1993

恐龙新世纪和惩罚者发行，成为街机厅必备的经典游戏。直到如今仍然是很多玩家的最爱，是难得火了二十多年的经典游戏。

龙与地下城 1

恐龙新世纪

钩子战机（环保战士）

《摔跤霸王》

惩罚者

1994

机甲战士

异形大战铁血战士

恶魔战士

摔角霸王 2

X 战警磁场原子人

1995

斗神传 2

恶魔猎人

洛克人

超级漫画英雄

超级漫画英雄 VS 卡普空

1996

19xx

龙与地下城 2

洛克人力量对决

星际悍将

X 战警 VS 街头霸王

1997

战斗回路

卡普空俱乐部

恶魔救世主

私立学院

超级口袋战士

1998

乔乔奇妙冒险

漫画英雄 VS 卡普空

星际格斗

超钢战记

1999

快打旋风复仇

2000

海洋大作战

看完这些介绍您是不是感触良多？

曾经错过了多少游戏？又有多少游戏成为了回忆？

如今这些游戏都能在电脑上玩到，闲暇之余或许我们可以把这些游戏拿出来再次回味一下，找找当年街机厅的感觉。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代