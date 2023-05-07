盘点那些年玩《三国战纪》听错的招式名称，独劈华山不是乌鸡发呆

相信小时候很多小伙伴在游戏厅都玩过 IGS 公司出品的三国战纪系列街机，不可否认三国战纪确实是 IGS 公司推出的非常成功的一款游戏，包括在人物原型设计、道具设计以及剧情安排各个细节方面都是做得非常完美，尤其最为突出的是整个游戏的 BGM 上确实花了不少功夫，小地图刷小兵时 BGM 的平淡无奇，BOSS 出现时的起承转合以及通关之后回忆画面的略显感伤，整场游戏无时不刻保持了游戏剧情与 BGM 之间的相互照应。

除此之外的游戏亮点就是每个人物自带的技能 BGM，相信不少小伙伴小时候都有过出了游戏厅在街上边跑边叫“倒转昆仑”、“大鹏展翅”的经历。游戏中不少武将人物在释放技能时能够清晰地听清楚技能名称，可能为了增强人物战斗的气势，也有很多武将释放技能时虽然声音很洪亮但是吐字却很是不清晰，相信不少技能名称一直被很多人误解很多年，今天小编就给大家盘点一下三国战纪里面那些容易被误解的技能名称。

一、诸葛亮

诸葛亮的 b26a“万箭穿心”发音还是比较清楚，必杀技“雷霆万钧”容易被听错成“雷霆万击”，超必杀“呼风唤雨”发音也是比较清楚，可是还是有很多人误听成“大海无量”，一传十，十传百，“大海无量”已经成为诸葛亮的超必杀的标志名称。

二、张辽

除了超必杀“风卷残云”很容易听清楚之外，26a“秦王鞭石”基本没人能够听清楚他 bb 的什么，小时候一直叫这招“左右拉刀”，还有就是必杀技“翻雷滚天”，小时候一直以为他放必杀时说的是三个字，一直公认的是“奔雷炸”，可是不知道为什么官方给的必杀名称却是“翻雷滚天”四个字。

三、黄忠

黄忠最难听清楚的就是真黄的 26a“独劈华山”，记得小编小时候为了听清楚黄忠放这招到底说的什么，不管打小兵还是 BOSS 一直使用这一招，结果听了半天一直听的是“乌鸡发呆”，到现在为止小编仍然听不出是“独劈华山”。

再者就是爆气之后 28a“野马分鬃”，也根本听不清楚这老头说的啥，小时候称这招“小李飞刀”，因为在那个没文化的年代见到带刀的就是小李飞刀。

四、张飞

张飞的声音非常粗犷，基本输出全靠吼，46a“狂风式”，一直被错听成“哄哄式”，仔细一听确实像是“哄哄式”，到了 10 几岁打这个游戏还这样叫它，确实有些幼稚。还有 82a“饿虎扑羊”，小时候一直听成了“呃！呼呀！”，选个白张飞用这招猛扑阿斗和二娘，不掉血还可以听到一丝销魂的叫声，所以这招对于猛男张飞来说还是非常厉害的招式。

五、马超

马超这个穿人字拖的少年还是挺帅的，小时候特别喜欢玩这个人物，因为爆气之后超必杀特别帅，有时候是一群冰雕，有时候是一群火豹，尤其喜欢攒气在司马懿那里放这招，等司马懿放他的冰豹就立马放火豹跟他相克，但最后发现其实没什么效果，只是画面震撼而已。

放这招时说话声音基本上被冰雕或火豹的声音给掩盖住了，所以小时候只知道叫这招“冰雕火豹”，但是后来知道这招真实名称叫做“藏伏奔原”，还是一个挺霸气的名字，也很配这招霸气的技能。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代