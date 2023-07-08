苹果 iPhone 15 Pro 系列手机渲染图曝光：独特的深蓝色外观搭配钛合金边框、超窄边框 + Type-C 接口

IT之家 7 月 8 日消息，@Unknownz21 现带来了有关下一代 iPhone 的多种细节，他此前已经多次揭晓苹果设备（例如 Vision Pro）的准确信息。

这款新机采用了全新的蓝色涂层，整体基于一种新型钛金属材料制成，而且还采用了不同于此前不锈钢机型的磨砂工艺，因此表面看起来十分有质感。

这款新机与苹果 iPhone 12 Pro 的蓝色型号相似，但它将采用独特的深蓝色，像是蓝色中带有一丝灰色调的感觉，从而更匹配钛合金表面。

据称，新一代 iPhone 15 Pro 系列机型预计将提供深蓝色、银色、深空灰 / 深空黑和钛灰色等多种配色，后者类似于银灰色，就是比深空灰 / 深空黑更浅一些的灰色。

虽然IT之家此前已经多次听到过关于 iPhone 15 Pro 采用深红色的爆料，但 @Unknownz21 表示他并没有看到苹果在开发这种颜色，可能是地区限定版。

他还透露，苹果可能在新款钛合金材质上测试 PVD 涂层，并将为 iPhone 15 Pro 提供多种不同的首发配色，但用于原型机的深蓝色表明它很大概率会是苹果计划为下一代 iPhone 提供的颜色选项之一。

值得一提的是，MacRumors 也表示他们已经看到了大量证据证实苹果将使用蓝色作为 iPhone 15 Pro 版本的基础色。

至于 iPhone 15 系列，目前已知的颜色包括亮粉色、亮蓝色和“青绿色”，但也可能包括其他配色。

在设计方面，iPhone 15 Pro 系列的外观与 iPhone 14 Pro 系列颇为相似，但会有一些小的改动，例如更窄的边框，而且静音开关将被多功能按钮所取代，并将带来大家心心念念的 USB-C 接口，音量和电源按钮的位置似乎也会略有不同。

此外，iPhone 15 Pro Max 的相机镜头布局将得到更新，以适应专为该设备开发的潜望式长焦镜头。值得一提的是，由于新款钛合金机型的表面工艺有所改变，所以不会再显得那么光亮，因此 iPhone 15 Pro 系列与 iPhone 14 Pro 系列相比看起来会更加突出（但实际上厚度增加有限）。

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