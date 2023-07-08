苹果经销商教育优惠返校季活动明日（7 月 9 日）开启，买 Mac、iPad 送耳机

IT之家 7 月 8 日消息，苹果一个月前就已经在北美等地开启 2023 返校季活动：购买符合条件的 Mac 或 iPad 即可在约 5% 至 10% 的教育优惠基础上免费获赠 Apple 礼品卡。

Apple 经销商授权经销商现放出了国内教育优惠返校季活动的预告，显示今年的活动依然是赠送耳机而非礼品卡，活动时间将从 7 月 9 日一直持续到 9 月 30 日。

教育优惠适用对象

高校学生：在校大学生，包括专科、本科、研究生、博士生，还有已经录取的大学生等

教职员工：公立或是私立幼儿园、小学、中学的任何雇员，大学、专科院校的教职人员

高校学生父母：高校就读或已被录取的子女的父母

当然，购买数量上也有规定，每款设备限定如下：

iPad：每年可购买两部

配件：每年可购买两件享受教育优惠价格的配件

台式电脑：每年可购买一台

笔记本电脑：每年可购买一台

Mac mini：每年可购买一台

值得一提的是，返校季活动只在线下直营店、天猫苹果官方旗舰店、官网这三个官方渠道才会赠送耳机。

IT之家注意到，京东商城同样可以参加京东的教育优惠活动，购买 iPad 赠送 Beats Studio Bus 耳机；购买 Mac mini 赠送妙控鼠标 2 代；购买 Mac 笔记本赠送 BeatsFit Pro 耳机。

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