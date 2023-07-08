OLED 屏即将上线：Omdia 称苹果 11 和 13 英寸款 iPad Pro 将于明年初量产

IT之家 7 月 8 日消息，目前的苹果 iPad Pro 采用了 Liquid 视网膜（XDR）显示屏，并将在 2024 年首次采用 OLED 面板。

据 Omdia 最新研究报告，苹果供应商将在 2024 年第一季度开始大规模量产新一代的 11.1 和 13 英寸 iPad Pro 型号（现款为 11 英寸和 12.9 英寸），这些新机将配备 OLED 显示屏。

此外，Omdia 预计首款配备 OLED 显示屏的 MacBook Pro 将于 2027 年发布。

相比现有的 LCD 型号，OLED 屏幕具有自发光的特性，省去了背光模组，彩色滤光片，理论上可以降低 iPad Pro 的厚度，同时在功耗方面的表现也更出色，因此新机将带来更高的显示亮度、更高的对比度、更准确的颜色和更低的功耗。

目前，苹果已经在 iPhone 和 Apple Watch 等产品线中使用了 OLED 显示屏（除了较低端的 iPhone SE 之外）。

实际上，2017 年及以后发布的 iPad Pro 型号都已经支持 ProMotion 技术，可以在 24Hz 至 120Hz 之间实现可变刷新率，如果转向 OLED 可能会进一步降低刷新率到 10Hz 从而带来更长的续航。（IT之家注：iPhone 14 Pro 可以达到最低 1Hz 的刷新率）。

Omdia 研究报告显示，苹果将使用非常薄的混合 OLED 显示屏（结合柔性和刚性材料），这可能会使 iPad Pro 变得更薄。

据 Display Supply Chain Consultants 的 Ross Young 称，这些面板制造成本很高，因此下一代 iPad Pro 可能也会更贵。

现款 iPad Pro 发布于 2022 年 10 月，搭载了 M2 芯片、支持更快的 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.3 连接以及第二代 Apple Pencil 的悬停功能，相比搭载 M1 芯片的 iPad Pro 变化不大。考虑到 iPad Pro 更新间隔通常在一年半左右，因此在 2024 年初推出下一代机型是非常合理的。

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