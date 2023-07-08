Meta 解释 Threads 的 Logo 含义：代表用户名、个体和声音

IT之家 7 月 8 日消息，自 Meta 的 Twitter 竞品 Threads 上线以来，Instagram 负责人 Adam Mosseri 就一直活跃在 Threads 上，除了积极回应用户对功能更新的建议，他也分享了许多关于 Threads 的幕后故事。

昨日，Mosseri 就发文介绍了 Threads 的 Logo 含义。他表示，Threads 的 Logo 源自经典的互联网符号“@”，代表着某个人的用户名、个体独立性和声音。该 Logo 将“@”演绎为一条不间断的线，其灵感来源于当一个线程（thread）启动时发生的循环。

值得一提的是，这个 Logo 的线条并不是艺术家手绘的，而是基于 Instagram 的自有字体 Instagram Sans，整个字体采用介于圆形和正方形之间的形态设计，这也使得 Threads 的 Logo 看上去是个“有些方正的圆体”。

IT之家此前报道，Threads 在上线首日的注册量已突破 3000 万，成为有史以来首日下载量最大的 App，并非常有望打破 ChatGPT 两个月达成 1 亿用户的纪录。

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