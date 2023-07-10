西安市首列比亚迪云巴正式上线，线路全长 17.2 公里

IT之家 7 月 10 日消息，西安高新云巴项目首列云巴正式上线，计划今年年底开通运营，将有效缓解西安市交通压力、进一步提升西安市交通出行现状。

IT之家从比亚迪云巴了解到，西安高新云巴项目北起西安市高新区鱼化寨站、南至纬二十八路站，线路全长 17.2 公里，均为高架敷设，设车辆基地 1 座，设车站 18 座，平均站间距约 1 公里；设地铁接驳换乘站 3 座，分别与地铁 3 号线鱼化寨站、6 号线丈八四路站与 15 号线祝村站接驳。

车辆采用比亚迪胶轮有轨电车，列车编组近期采用 3 节编组，预留 4 节编组条件。其中，3 编组载客量约为 210 人 / 列，4 编组载客量可达 280 人 / 列。

西安高新云巴线

据了解，“云巴”是比亚迪投资近 100 亿，历时 7 年打造具有 100% 自主知识产权、具有独立路权的立体智能的全自动运行交通系统，云巴可以与大型交通枢纽接驳，为大运量地铁轨道站点集散客流。西安高新云巴是全国第七条云巴线路，在比亚迪云巴线路中里程最长、站点最多。

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