大型科技公司拒绝为新闻内容买单，加州立法者出手制裁

IT之家 7 月 10 日消息，加州立法者正在推动一项名为 AB 886 的法案，该法案要求像谷歌和 Meta 这样的大型科技公司，为使用新闻出版商的内容支付一定的费用。该法案有望改变加州的新闻业，但已经遭到了科技公司的阻挠。

IT之家注意到，在全球范围内，新闻出版商都在反对大型平台免费使用他们的内容。这些平台获取了出版商的内容，却不支付任何费用。新闻机构称，这种商业模式导致他们破产。他们需要通过自己的内容赚钱，以支付日常开支。而科技公司则辩称，他们免费将观众引导到出版商的网站上。

目前，只有欧盟成功地迫使谷歌与欧洲的出版商达成和解。此外，澳大利亚议会强制大型科技公司向新闻出版商支付 2 亿美元。当然，也有反对的声音。Meta 威胁说，如果加拿大强制他们为使用出版商的内容支付费用，他们将从 Facebook 和 Instagram 上撤下新闻。

加州 AB 886 法案现在旨在让大型科技公司与该州的新闻机构达成和解。该法案要求主要的社交平台与他们获取新闻的机构分享广告收入，这笔钱将进入一个基金池，每个新闻机构都可以通过仲裁得到公平的份额。

该法案得到了加州两个主要的新闻工会 —— 西部媒体协会和太平洋媒体工人协会的支持。该州其他媒体组织也肯定会支持该法案，因为这为他们的业务带来了新的资金来源。

AB 886 法案将于 7 月 11 日在参议院司法委员会进行听证，并已于 6 月 1 日在两党支持下在议会获得通过。有资格获得该基金的新闻媒体必须将 70% 的资金用于新闻编辑室工作，这意味着他们不会为了削减成本而解雇任何记者，而且还可能创造新的就业机会。此外，新闻媒体必须对其收到的资金数额和支出方式保持透明。

不出所料，大型科技公司对 AB 886 和类似法案并不满意。AB 886 法案在加州如何生效还有待观察，大型科技公司是否同意向新闻机构支付合理费用也未可知。

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