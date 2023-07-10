欧盟宣布与美国达成新的数据传输协议，Meta 曾被重罚 12 亿欧元

IT之家 7 月 10 日消息，据路透社报道，欧盟委员会今日宣布与美国达成一项新的数据传输协议，旨在结束数千家跨大西洋传输个人数据的公司在法律上的困扰。

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欧洲最高法院此前废除了两项支持跨大西洋传输个人数据的协议，理由是可能危害到欧盟公民的数据安全。此举也导致欧盟委员会必须尽快与美国达成新协议以填补法律的漏洞。

欧盟委员会表示，美国采取的措施确保了欧洲向美国传输的用于商业用途的个人数据得到充分保护。新协议写入了具有约束力的保障措施，例如限制美国情报部门在“必要和合适”的范围内获取欧盟数据以及为欧洲人设立数据保护审查法院，这些措施解决了欧洲最高法院此前提出的担忧。

欧盟司法专员迪迪埃・雷恩德斯（Didier Reynders）在新闻发布会上表示，他有信心让这项协议抵御任何法律层面的挑战：“数据隐私框架的原则是坚实的，我相信我们已经取得了重大进展，满足了欧洲法院判例法的要求。我非常有信心去战斗、捍卫新的数据协议。”

然而欧洲隐私活动人士马克斯・施雷姆斯（Max Schrems）第一时间就对该协议表示反对，他在一份声明中表示：“仅仅宣布某件事是‘新的’、‘稳健的’或‘有效的’并不能在法院面前解决问题。我们需要修改美国监控法才能使这项工作（保护欧洲数据安全）真正发挥作用。”

数字欧洲贸易协会总干事塞西莉亚・博内费尔德-达尔（Cecilia Bonefeld-Dahl）则表示：“数据流支撑着欧盟每年向美国出口 1 万亿欧元（IT之家备注：当前约 7.9 万亿元人民币）的服务，新的协议将使企业更有信心开展业务并帮助欧洲的经济增长。”

IT之家此前报道，欧盟隐私监管机构 5 月底曾宣布对 Meta 罚款 12 亿欧元（当前约 94.8 亿元人民币），原因是后者违规将欧盟用户数据传输到美国，这是欧盟有史以来对隐私违规行为开出的最高罚单。

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