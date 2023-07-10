特斯拉 Optimus 人形机器人入驻北美门店，帮助提升汽车销量

IT之家 7 月 10 日消息，特斯拉公司近日在北美的部分门店展示了其首款人形机器人 Optimus 的模型，纽约市的特斯拉门店已经收到了一台 Optimus 的展示单元，市民可以前往观看。

Optimus 是特斯拉公司在去年发布的一款智能机器人，其设计目标是能够为人类执行一些危险或无聊的任务，如搬运重物、采购杂货等。Optimus 的身高为 1.8 米，重量为 57 公斤，最高时速为 8 公里，搭载了特斯拉自主研发的神经网络和计算机视觉技术。

特斯拉公司表示，在门店中的 Optimus 机器人展示单元并不是真正的可工作原型，只是展示了公司对未来产品的愿景。目前，公司正在实验室中开发多个工作原型，但尚不清楚何时会正式投入市场。IT之家注意到，特斯拉计划首先在自己的工厂中使用 Optimus 机器人，以提高生产效率。据悉，该公司计划在其工厂中部署“数千台”人形机器人。

特斯拉之所以在门店展示 Optimus，是希望借助人们对机器人的好奇心，增加对其汽车产品的关注度。

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