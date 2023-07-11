Meta 推出 Quest 超级分辨率技术，让 VR 画面更清晰

IT之家 7 月 11 日消息，Meta 公司推出了一项新的开发者功能，名为“Quest 超级分辨率（Quest Super Resolution）”，旨在提高 Quest 头显上 VR 应用和游戏的画质。

据IT之家了解，Quest Super Resolution 利用了高通的 Snapdragon Game Super Resolution（GSR）软件技术，GSR 的原理类似于 AMD 的 FSR 1.0，但是专门针对高通 Snapdragon 芯片组中的 Adreno 移动 GPU 进行了优化，并且只需要一次处理就可以达到最佳效果。这比传统的锐化技术要好一些，但是要明确的是，它不是像 NVIDIA 的 DLSS 那样的 AI 系统。Meta 公司表示，他们正在研究这方面的技术，但是可能需要未来的芯片组才能实现。

左：无 / 中：Normal 锐化 / 右：Quality 锐化（超分辨率）

Quest Super Resolution 将在即将发布的 v55 Unity Integration SDK 中提供。Unity 开发者将在 v55 中看到一个新的“锐化类型”设置，有两个选项：Normal 和 Quality。Quality 使用了 Super Resolution 技术，但是会有明显的 GPU 性能占用，而 Normal 使用了对比度自适应锐化（CAS），更接近传统的锐化技术。Meta 公司声称，与 Normal 锐化相比，Quality（Super Resolution）“避免了双线性采样造成的模糊和阶梯效应，并且提供了更平滑的边缘重建和减少了光晕效应”。

Meta 公司表示，Super Resolution 的 GPU 性能占用取决于内容。在颜色简单、渐变平滑的应用中，会有相对较低的 GPU 性能占用，在纹理和物体细节丰富的应用中，会有较高的 GPU 性能占用。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。