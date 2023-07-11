比亚迪在美洲市场推出“BYD World 比亚迪元宇宙”线上虚拟展厅

IT之家 7 月 11 日消息，比亚迪与 AI 和元宇宙公司 MeetKai 今日共同推出“BYD World 比亚迪元宇宙”虚拟展厅，为美洲客户提供线上沉浸式品牌及产品互动体验。比亚迪官微表示，“BYD World 比亚迪元宇宙”展厅于 7 月 11 日在厄瓜多尔首站上线，并于次日在智利上线，随后将会陆续登陆多个拉美市场。

▲ 图源 比亚迪官微（下同）

据比亚迪介绍，进入“BYD World 比亚迪元宇宙”虚拟展厅后，用户可以开展自由的数字化探索，全方位了解比亚迪品牌及其投放于对应市场的新能源车型。用户可以在展厅内体验定制化互动，通过虚拟平台了解产品细节和参数配置，展厅还配备人工智能虚拟顾问，可为客户提供个性化的指导和支持。此外，MeetKai 先进的 XR 技术还能为客户提供虚拟试驾体验。

比亚迪执行副总裁兼美洲地区总裁李柯表示：“我们相信未来的汽车销售服务和消费者互动会在虚拟世界中发生。技术创新是我们品牌的核心，我们非常高兴能与 MeetKai 合作，利用全新、个性化的方式，让粉丝和客户在更轻松便捷的环境中与比亚迪互动。”

MeetKai 联合创始人兼首席执行官 James Kaplan 表示：“我们很高兴能与比亚迪达成共识，描绘汽车零售的未来新蓝图，不断提升网络用户的体验。MeetKai 致力于打造沉浸式的虚拟空间，提供更具交互性的选择。”

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