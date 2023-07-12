2023 福布斯中国最佳 CEO 榜单出炉：比亚迪王传福蝉联首位

IT之家 7 月 12 日消息，IT之家从福布斯微信公众号获悉，全球新冠疫情宣告终结后，福布斯中国首次推出的 50 位最佳 CEO 。王传福凭借比亚迪翻倍增长的收入与破百亿人民币的净利润蝉联榜单首位。

最近三年，福布斯中国最佳 CEO 榜单的更迭频率远高于 2020 年之前。今年，仅有 10 位 CEO 成为连续入围者。如果将时间线拉长到过去三年，则仅有比亚迪、宁德时代与汇川技术三家公司的 CEO 依靠稳定的评分保持连胜。

与去年相比，福布斯中国最佳 CEO 的平均年龄下降 0.5 岁。今年上榜的 40 位新面孔中，50 岁以下的 CEO 达到了 12 位。从行业分布看，硬科技与高端制造领域的 CEO 在人数上延续去年的优势，占比超过一半；但医药健康相关企业的 CEO 数量已从 2021 年的 10 位减少至今年的 4 位。

此外，在今年的名单中，互联网公司 CEO 大面积缺席的情况有所改善。2020 年，黄峥离开拼多多。此后，陈磊与赵佳臻帮助公司应对疫情冲击，实现全球化突围，带领拼多多向高质量发展转型。他们两位也成为今年榜单中排名最高的互联网公司 CEO，并列第三。

以下为 2023 福布斯中国最佳 CEO 完整名单：

说明：与往年一样，最佳 CEO 制作参考上市公司市值、区间股价涨跌幅、净利润及增长率、ROE 等基础财务指标，通过对包括 A 股、港交所上市中资港股及境外上市中概股在内上千家上市公司的研究，挑选出综合得分排名前 50 位的上市公司 CEO。需要注意的是，为排除一些 CEO 以牺牲公司长期发展为代价，追逐短期财务指标，福布斯中国对最佳 CEO 的考察为其所在公司连续三年的经营业绩，而非短期内公司在资本市场中的表现。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。