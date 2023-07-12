Meta：元宇宙炒作期已经过去，现在可以埋头干活了

IT之家 7 月 12 日消息，Meta 公司此前一直押注于元宇宙风口，推出了一系列软硬件，并与 Facebook 深度整合，以吸引用户加入 Meta 元宇宙平台。

据 Fortune 报道，在北京时间 7 月 11 日举行的财富头脑风暴中，Meta 高管 Vishal Shah 表示，元宇宙的“炒作周期”来来去去，但他并不认为这是一件坏事：

我们不是为了炒作而投资，我们多年来一直在投资这个领域…… 实际上，我很高兴去年既有炒作，也有幻灭的低谷，当然，我们自己很难渡过难关。但是现在我们埋头苦干了，因为这就是构建一些难以迭代的东西所需要的。

▲ 图源 Fortune

Vishal Shah 认为，元宇宙炒作期当下已经过去，各家科技公司不再强调打造五花八门的“元宇宙空间”，在热度褪去的当下，Meta 正在埋头干活以打造他们理想的“元宇宙世界”。

IT之家发现，在“元宇宙”战线中，Meta 与 HTC VIVE 可谓是走得最久的，Meta 此前推出了 Quest 3 及 Quest Pro 头显，HTC 则推出了 VIVE XR 头显、内置 VIVERSE 平台的 U23 Pro 手机等服务来吸引各种用户。

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