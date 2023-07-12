特斯拉充电标准 NACS 推广受阻，美国得州强制使用却遭运营商集体抵制

IT之家 7 月 12 日消息，据路透社报道，三位消息人士透露，由于一些充电公司反对将特斯拉充电标准 NACS 纳入充电站，得克萨斯州将联邦资金用于制造电动汽车充电站的投票推迟到 8 月 16 日。

报道称，得克萨斯州要求电动汽车充电公司同时采用特斯拉的充电标准 NACS 和美国标准联合充电系统 CCS，从而获得联邦资金支持以实现该州的高速公路电气化计划。

几天后，部分电动汽车充电器制造商和运营商对该计划进行了反击，称他们需要时间测试特斯拉转换器与 CCS 标准的互操作性。

得克萨斯州的投票受到了业界的密切关注，因为它可能会推动其他州的类似行动，此前华盛顿州、肯塔基州都谈到了类似的计划。知情人士称：“得克萨斯州有点像堡垒。他们的所作所为为其他州交通部门开创了先例。他们可以施加的影响力非常强大。”

据IT之家此前报道，美国交通部今年早些时候表示，充电公司必须提供对 CCS 标准的支持，才有资格获得高达 75 亿美元的联邦资金支持，此举是为了防止特斯拉的 NACS 标准主导北美充电网络。然而联邦资金会通过州流入基层，因此基于中央政府的最低要求，各州有权增加资金使用限制，这也就有了得州政府要求充电公司必须同时满足 NACS 标准和 CCS 标准的条件。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。