巴黎计划通过提高 SUV 停车费来对抗污染，不包含电动汽车等

IT之家 7 月 13 日消息，据英国《卫报》报道，巴黎市政府计划向 SUV 车主征收更高的停车费，以减少城市的污染。

巴黎议员上个月投票批准了这项措施，预计 2024 年 1 月 1 日开始生效，电动汽车和大型家庭用车预计将被排除在该措施之外。目前尚不清楚此项措施的收费细节和分类细节，预计会考虑车辆尺寸及重量。

IT之家从报道中获悉，过去四年里，巴黎市的 SUV 数量增加了 60%，目前该市每晚停放的 115 万辆私家车中，SUV 占到 15%。他们希望提高费用抑制该车型数量的增长，并鼓励市民购买轻型车辆。

负责公共空间和交通政策的副市长戴维・贝利亚德 (David Belliard) 对此表示支持，他认为： “SUV 在巴黎毫无用处，这里既没有土路也没有山路。更糟糕的是，它们危险、笨重，而且制造时需要消耗太多资源。”

然而，司机保护组织“400 万汽车人”的发言人皮埃尔・查瑟雷 （Pierre Chasseray）对此并不认同，他表示： “SUV 是家庭用车…… 用于周末或度假。我们正在迎合城市人口中的极少数人，他们决定让 SUV 成为对抗污染的象征。”

就在今年早些时候，里昂市出台了一项类似的新法律，将于明年生效。根据该政策，公共区域的停车费将根据车辆的尺寸、重量和发动机来确定。电动汽车每月仅需 16.50 美元（15 欧元，118 元人民币）的停车费，而重量超过 3803 磅（1725 公斤）的燃油汽车将支付三倍的停车费。

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