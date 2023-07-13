因行业景气低迷，消息称 Meta、微软将再次迎来裁员

IT之家 7 月 13 日消息，Meta、微软去年及今年初相继进行大规模裁员，引来一片哀声。而根据美国官方数据显示，微软及 Meta 在接下来几个月，还将继续裁员。

根据美国各州政府的工作者调整暨再训练通知（Worker Adjustment and Retraining Notification，WARN），微软接下来裁员目标落在总部所在地的华盛顿州及加州。

其中华盛顿州于本周接获微软申报，该公司包括总部雷德蒙德（Redmond）及贝尔维尤（Bellevue）市办公室将在 8、9 月初裁员 300 人。此外，微软加州办公室也通报当局，预计 8 月初会再裁员 2 人。

▲ 图源 工作者调整暨再训练通知

下半年的裁员是否属于微软预定的 1 万人不得而知，根据微软此前通报，年初的精简规划已经在 3 月完成。微软声称，“这是因应策略目标及支持客户与业务所进行的正常人力调整”。

IT之家发现，微软同时间也正在招兵买马。微软多个办公室包括亚历桑纳、得州、佛州、费城，或加拿大、丹麦等地也都通过领英招募业务、技术支持及客服等职位，大有用低薪岗取代高薪岗的趋势。

▲ 图源研究者 Jude Karabus

此外，Meta 纽约办公室预定 7、8 月裁员上千名员工。 纽约官方资料显示，Meta 将分别在 7 月 21 日及 8 月 25 日分别裁减 340 及 550 个职位，2 波裁员约裁去纽约当地 Meta 员工 5600 多人中的 15%。

▲ 图源网站 WARN

根据网站 WARN 统计，今年上半年微软加州已陆续裁去少量员工，3 月到 7 月累积约 100 人。华盛顿州上半年总计则裁了将近 1300 名员工，而今年上半年 Meta 也在加州裁员数十名。

景气持续低迷期间，显然，大型科技公司的路也并不好走。

▲ 图源 Pixabay

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