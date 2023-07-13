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消息称 Meta 将发布商用版 LLaMA 大模型

2023/7/13 12:43:08 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 13 日消息，据英国《金融时报》，Meta 准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。此举将使 Meta 与微软支持的 OpenAI 和谷歌展开竞争。

今年早些时候，Meta 向研究人员和学者发布了自有大语言模型 LLaMA。三位知情人士表示，新版本将更广泛地提供给企业，并可由企业定制。

参考IT之家此前报道，Meta 今年 2 月发布了自家的大型语言模型 LLaMA，参数量从 70 亿到 650 亿不等，甚至仅用 1/10 参数的 LLaMA（130 亿）可以在大多数基准测试下超越 GPT-3；而 650 亿参数的 LLaMA 则与 DeepMind 的 Chinchilla（700 亿参数）和谷歌的 PaLM（5400 亿参数）旗鼓相当。

虽然 Meta 宣传它是开源的，但刚发布没几天就有人泄露了 LLaMA 模型文件。短短几周内，基于它构建的 LLM 代理的创新就已经呈爆炸式增长，例如 Alpaca、Vicuna、Koala、ChatLLaMA 、FreedomGPT、ColossalChat…

相关阅读：

Meta 推出 AI 语言模型 LLaMA，一个有着 650 亿参数的大型语言模型

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关键词：Meta语言模型LLaMA

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