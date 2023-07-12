电动后驱双门跑车 Caterham Project V 亮相，采用 2+1 座椅布局

IT之家 7 月 12 日消息，近日，英国跑车制造商 Caterham 在古德伍德速度节上展示了一款全新的电动跑车，名为 Project V，预计最早于 2025 年底投入市场。

Project V 是由 Caterham 的新任首席设计师 Anthony Jannarelly 设计的，从一开始就是作为一款电动车来打造的。该车采用了安装在后轴的 200 千瓦电动机和 55 千瓦时的 USOC 锂离子电池组，拥有 268 马力的输出功率和 249 英里（IT之家备注：约 400.73 公里）的续航里程，使用 150 千瓦的直流快充器能够在 15 分钟内将电量从 20% 充到 80%。

Project V 沿袭了 Caterham 的极简设计理念，车身简洁轻盈，重量约为 1190 公斤。以碳纤维和铝合金复合材料为底盘，使用了完全可调的前后双叉臂悬挂和电动助力转向。Caterham 估计这款跑车可以在 4.5 秒内从 0 加速到 60 英里每小时，最高时速为 143 英里（约 230.14 公里）/时。

Project V 展示车采用了独特的 2+1 座椅布局，也可以选配 2+2 布局。Caterham 表示这种布局可以优化后排乘客的舒适度，并提供更大的使用灵活性。车辆的仪表板非常简洁，方向盘前面有两个圆形的数字仪表。中控台下方有一系列摇杆开关，可以让驾驶员在 Normal、Sport 和 Sprint 三种模式之间切换，从而调节加速度、悬挂和转向。娱乐系统也很简单直观，支持智能手机镜像功能。

据 Caterham Cars Ltd 的首席执行官 Bob Laishley 介绍，Project V 不仅仅是一个设计研究或概念车。开发团队在整个开发过程中进行了工程和生产可行性研究。“Project V 实现了我们可持续发展公司和同时探索电气化的雄心壮志。”他说，“根据下一阶段的开发和技术能力，Project V 可能会在 2025 年底或 2026 年初推向市场。”

至于现有的 Seven，Laishley 补充说，Project V 跑车并不是要取代它，而是要与之相互补充。“我们相信，通过保留 Caterham 的核心价值观，它将吸引我们现有的客户群，并吸引新的粉丝。”他说，“通过使用更实用的轿跑车车身，并利用电动汽车的优势，这是一款适合购物、接送孩子上学或周日早晨飞驰的汽车。”

Project V 将与 Pininfarina Battista Edizione Nino Farina、MG4 EX4 概念车等多款电动汽车一起参加 2023 年古德伍德速度节。

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