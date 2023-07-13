微软为 Xbox 玩家推出语音录制功能，可用于举报不当聊天内容

IT之家 7 月 13 日消息，微软昨日宣布，Xbox Series X|S 和 Xbox One 用户将能够在多人游戏中录制语音聊天中的不当内容，并向微软安全团队报告。

▲ 图源 微软 Xbox 官网

该功能完全由玩家主动控制，玩家开启后就会自动录制最近 60 秒的游戏剪辑。录制的剪辑会在本地存储 24 小时，玩家可以立即举报或在游戏结束后举报。如果玩家选择不举报，那么该剪辑将在 24 小时后自动删除，且不会上传到 Xbox 服务器。

微软表示，该剪辑仅供审核之用，不能下载、共享或修改。如果微软安全团队审查剪辑后确定发生了不当行为，他们将对违规玩家采取行动并通知举报该行为的用户。

微软介绍，该功能将首先向说英语的 Xbox Insider 玩家推出。

微软安全团队还强调，Xbox 的玩家报告和证据提交功能现已涵盖文本、图像、视频和语音在内的所有内容，微软将继续努力，进一步支持玩家安全。

IT之家此前报道，微软 Xbox 业务在 2024 财年第 1 财季（今年 7 月 1 日至 9 月 30 日）营收有望突破 36 亿美元（IT之家备注：当前约 260.28 亿元人民币），刷新现有的第 1 财季纪录。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。