英国 CMA 警告：微软收购动视暴雪案可能面临新的合并调查

IT之家 7 月 13 日消息，英国竞争与市场管理局 （CMA）一直对微软收购动视暴雪的交易持谨慎的态度，微软日前在赢下美国 FTC 的诉讼后，CMA 曾表示会暂停在英国的任何起诉并且双方也都愿意对此进行协商。

不过，在 CMA 媒体官员 Billy Proudlock 日前向 The Verge 提供的一份声明中，CMA 强调“他们与微软的谈判还处于早期阶段，且微软的提议可能会迎来新的合并调查”。

在最终报告发布后，合并方没有机会提出新的补救措施，但可以选择重组交易，然而这样同时会招致新的合并调查。微软和动视暴目前正在考虑如何修改交易，CMA 会在此基础上与其接触，不过该谈判仍处于早期阶段，后续的安排还需要在适当的时间再进行确定。尽管现在双方都要求微软暂停上诉来允许这些协商的进行，但是 CMA 此前在最终报告中所作出的判决目前依然有效。

此外，根据 CNBC 报道，微软和 CMA 已同意进行“小规模的资产剥离”以解决云游戏的问题。

IT之家经过查询得知，CNBC 现已更新文章内容，将小规模资产剥离改成了“微软提出了资产剥离”，不过微软的请求是否被接受目前尚不得而知，且资产剥离所涉及到的具体内容也并不清楚，具体内容可能与该地区 Xbox 云游戏服务有关。

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