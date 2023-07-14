时隔 15 年，微软 Office 启用 Aptos 新默认字体

IT之家 7 月 14 日消息，微软设计（Microsoft Design）团队今天在 Medium 平台发布博文，宣布时隔 15 年，微软 Office 的现有默认字体 Calibri 终于迎来继任者--Aptos。

微软于 2021 年启动了 Office 默认字体改造计划，希望取代过时的 Calibri 作为默认字体，并提出了 5 个候选字体。

微软在过去两年间不断收集用户的反馈，根据广泛的用户调查，发现 Aptos 字体最受用户喜欢，也最终选择它作为 Office 的默认字体。

微软设计首席项目经理 Si Daniels 在博客文章中阐述了设计理念，IT之家翻译如下：

Aptos 和 20 世纪中叶的 Swiss 排版类似，是无衬线的。无衬线通常有简单的字母形式，甚至是笔画，而且它们很容易阅读。

Aptos 由不同的几何形状组成，是大胆的，明确的，指导性的，并且受到限制。它表达了许多不同的语言和语气。字母轮廓内微妙的圆形方块，即便是在小尺寸屏幕上也有很高的可读性。