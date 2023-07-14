微软发布 Win11 Beta Build 226x1.2048 更新：资源管理器迎来内置图库、拆分 / 合并选项卡功能

IT之家 7 月 14 日消息，微软一如既往地向 Beta 频道推送了新的 Win 11 测试版本，版本号升至 22621.2048 和 22631.2048。

内部版本 22631.2048 = 启用新功能。

内部版本 22621.2048 = 默认情况下关闭新功能。

新版本为资源管理器带来了内置图库、拆分 / 合并选项卡功能，为任务栏添加了“右键单击任务栏上的应用程序时结束任务”功能，对 Microsoft 应用商店进行了更新，微软同时表示 Win11 23H2 将是今年的年度功能更新。

IT之家附更新日志如下：

内部版本 22631.2048 中的新增功能

文件资源管理器中的图库

微软正在推出图库，这是文件资源管理器中的一项新功能，旨在让用户轻松访问用户的照片集。图库中显示的内容集与用户在“照片”应用的“所有照片”视图中看到的内容相同。

▲ 图源 微软 Windows Blogs

图库针对访问用户最近拍摄的照片进行了优化。如果你在手机上设置了 OneDrive 本机照片备份，则你拍摄的照片将自动显示在视图顶部。可以通过“集合”下拉列表选择在库中显示的文件夹。用户还可以添加现有源的子文件夹以筛选到内容的子集，例如桌面背景和 SD 卡 / 相机导入。

Gallery 还可以从文件选取对话框工作，为插入附件、构建 PowerPoint 幻灯片或制作社交媒体帖子等情况带来同样的易用性。

▲ 图源 微软 Windows Blogs

命令栏中还有一个标题为“添加手机照片”的新按钮，可帮助设置电脑以准备好在库中显示这些照片。单击此按钮将打开一个带有二维码的 URL，用户可以使用手机扫描该二维码以开始使用。

▲ 图源 微软 Windows Blogs

内部版本 22631.2048 中的更改和改进

[常规]

内部版本 22631 上的 Windows 预览体验成员将在“系统 > 关于”中看到版本更新至 23H2。这意味着 Windows 11 版本 23H2 将是今年的年度功能更新，将交付给用户，类似于最新的 Windows 10 功能更新。

[任务栏和系统托盘]

更新到此版本后，可能会出现右键单击任务栏上的应用程序时结束任务的功能，但是此功能目前无法正常工作，并将在 Beta 频道的未来外部测试版中修复。“系统 > 开发人员”下的设置 > 当前也没有显示。

[文件资源管理器]

微软添加了在文件资源管理器中拆分和合并选项卡的功能。

[面向开发者]

微软将“面向开发者”设置页面从“设置”>“隐私和安全”移至“设置 > 系统”下。

内部版本 22631.2048 中的修复

[任务栏]

修复了可能导致任务栏在初始化期间挂起且无法完成加载的问题。

[文件资源管理器]

修复了打开包含 .Webp 文件的文件夹时可能导致资源管理器崩溃的问题。

做了一些工作来帮助解决浏览网络共享时文件资源管理器可能挂起的问题。

[通知]

修复了用户可能会意外看到关闭用户经常与之交互通知的建议问题。

Microsoft 商店更新

运行 Microsoft 应用商店及更高版本 22306.1401.x.x 的所有频道中的 Windows 预览体验成员将看到以下改进的推出：

更多定价信息： 为了帮助用户做出购买决定，用户现在将看到有关过去 30 天内最低价格产品的信息。

AI 中心简介： 探索 Microsoft Store 中新的精选版块，微软将在其中推广由开发人员社区和 Microsoft 构建的最佳 AI 体验。在这个空间里，微软将教育客户如何开始和扩展他们的人工智能之旅，激励他们在日常生活中使用人工智能来提高生产力、激发创造力等等。

▲ 图源 微软 Windows Blogs

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。