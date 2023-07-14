微软邀请 Beta 频道用户测试 Win11 画图应用：原生支持深色模式

IT之家 7 月 14 日消息，微软今天更新博文，邀请 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员，在 Win11 预览版中测试新版画图应用（version 11.2304.26.0）。

IT之家此前报道，微软于今年 6 月 1 日邀请 Canary 和 Dev 频道的 Windows Insider 项目成员，测试 Win11 画图应用（version 11.2304.17.0），而今天发布的版本扩大到 Beta 频道，表明进一步稳定下来。

在功能方面，新版 Win11 画图应用并未带来太多的变化，最大的亮点就是原生支持深色模式，可以跟随系统设置自动切换深色、浅色主题。

本次更新还优化了缩放控件，方便用户更灵活地控制画布上内容的视图。用户在默认的经典预设基础上，可以通过调整缩放滑块，实现更精细的放大和缩小，或者可以自定义缩放值。

图像属性现在更符合 Windows 11 设计风格，新版对话框引入了诸多辅助功能和可用性改进，改善了对键盘快捷键的支持。

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