更新幅度不大、系统要求不变，微软确认第 4 季度上线 Win11 23H2

IT之家 7 月 14 日消息，根据微软官方近日发布的技术社区博文，分享了 Windows 客户端更新路线图信息，确认 Win11 23H2 更新幅度并不大。

IT之家翻译技术社区博文部分内容如下：

Win11 23H2 将通过启用包方式分发：

即将推出的 Win11 23H2 更新使用和 Win11 Version 22H2 相同的服务分支和代码库。

那么对于普通用户来说，这意味着什么呢？

如果你当前正在使用 Win11 Version 22H2 系统，那么可以通过小型启用包（eKB）就能轻松升级到 23H2。

整个升级体验接近于从 Win10 Version 1903 升级到 1909、以及从 Win10 Version 20H2 升级到 22H2，整个升级过程非常简单。

Win11 23H2 和 22H2 使用相同的源代码，确认系统要求（如 TPM 等）将保持不变，因此用户也不需要担心两个版本之间的应用和设备兼容性问题。

Win11 23H2 更新的上线日期：

不需要等待 Win11 23H2，现在可以立即升级或者使用 Win11 22H2 更新了。

Win11 23H2 将于 2023 年第 4 季度推出，可以通过以下方式部署 23H2 启用包：

Windows Server Update Services

Windows Update for Business

Windows Autopatch

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