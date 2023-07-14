Win11 Build 25905 预览版隐藏特性：用 Windows Update 修复系统

IT之家 7 月 14 日消息，微软昨日面向 Canary 频道的 Windows Insider 项目成员，推送了 Win11 Build 25905 预览版更新，其中一项未列在更新日志中的功能就是，支持 Windows Update 来修复系统。

已经升级到 Win11 Build 25905 预览版的用户，不需要使用 ViveTool 等第三方工具启用某个功能 ID，而且 Canary 频道所有用户都可以体验使用。

通过 Windows Update 修复系统的工作原理是，下载最新可用版本，并在当前系统中安装，同时保留所有应用、游戏、文件和设置。该过程完成后，您应该获得一个相对“干净”的系统，并解决了软件错误。

IT之家注：要检查新的修复系统，请前往设置 > 系统 > 恢复，然后单击“立即重新安装”按钮。

Win11 之后会再次和用户确认操作（该弹窗沿用 Win8 风格），确认之后会跳转到 Windows Update 页面，自动查找可用更新，并下载与您当前安装匹配的版本，会显示 repair version 标签。

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