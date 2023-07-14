年底停止支持，微软调整 Win11 方便用户卸载 Cortana 语音助手

IT之家 7 月 14 日消息，微软日前面向 Canary 频道 Windows Insider 成员，发布了 Win11 Build 25905 预览版更新，其中亮点之一，是允许用户更轻松地卸载 Cortana 语音助手。

微软此前宣布 Cortana 语音助手的 Windows 独立应用将在年底停止支持，暂不影响其他平台版本，比如 Outlook 移动版、Teams 移动版等。

早在 2014 年，微软就开始测试了 Cortana 虚拟助手，这一名称来自游戏《光环》系列中的人工智能，随后 Cortana 预装在了 Windows Phone、Windows 10 系统中。

不过，随着微软的战略变更，Cortana 逐渐从个人用户电脑中解绑，转而成为 Microsoft 365 办公场景中的一部分。

IT之家在此附上 Win11 系统中删除 Cortana 的三种方法：

稳定版 Win11 系统（也适用于 Win10）：

以管理员身份启动 Terminal，然后输入“winget uninstall Cortana”命令（不含双引号），回车之后，根据提示输入 Y 回车。

在 Win11 Build 25905 预览版中：

打开“开始”菜单，在所有应用列表中找到并右键单击 Cortana，然后选择“卸载”并确认操作。

在其它 Canary 频道 Win11 版本中：

启动“设置”应用程序并转到“已安装的应用程序 > 应用程序”，找到 Cortana 并单击旁边带有三个点的按钮，选择“卸载”并确认操作。

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