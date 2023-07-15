小米 8 月份新设备全部入网，含折叠机、平板等

IT之家 7 月 15 日消息，国家 3C 认证网站显示，小米 8 月份新设备全部入网，包含小米 MIX Fold3、小米平板 6 Max、Redmi K60 至尊版、Redmi Pad 2。从认证中可以看出，这四款设备的充电功率分别为 67W、67W、120W、22.5W / 18W。

IT之家在工信部认证平台查询到，一款型号为“2308CPXD0C”的新机通过了电信设备进网许可认证，标配 MDY-12-EF 充电器，支持 67W 快充，参考发布周期和定位，该机或许就是小米 MIX Fold 3。

数码博主 @数码闲聊站 爆料显示，小米 MIX Fold 3 主打“轻薄旗舰”，采用“徕卡全焦段四摄”，后置四摄包含 3.2X 人像中焦和 5X 潜望长焦，搭载骁龙 8 Gen 2 处理器。

小米平板 6 Max 此前已经通过蓝牙 SIG 认证，研发代号为“yudi”，运行 MIUI 14 系统，版本号为 V14.0.0.15.TMHCNXM。

Redmi K60 至尊版此前现身 IMEI 数据库，预计搭载天玑 9200 处理器。Redmi Pad 2 将配备 10.X 英寸 2K LCD 显示屏，支持 90Hz 刷新率，前置 500 万像素镜头，后置 800 万像素镜头；搭载骁龙 680 处理器，配备 8000mAh 电池。

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