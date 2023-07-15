马斯克：7 月 13 日 Twitter 全球用户活跃秒数 3390.6 亿，周环比增长 3.55%

IT之家 7 月 15 日消息，马斯克发文宣布，7 月 13 日 Twitter 全球用户活跃秒数 3390.6 亿，周环比增长 3.55%，7 天平均活跃秒数 3389 亿；其中，移动端用户活跃秒数 2971.6 亿，周环比增长 3.55%，7 天平均活跃秒数 2973.1 亿。

IT之家注：B 是单词 billion 的缩写，1B＝10 亿。

IT之家此前报道，Twitter 在得克萨斯州的达拉斯县地区法院起诉了四个未知的实体，指控他们进行数据抓取（data scraping），即通过自动化的方式从推特网站上获取大量的数据。Twitter 称，这些被告的 IP 地址发送的注册请求远远超过了任何一个人能够发送的数量，严重占用了推特的服务器资源。

值得一提的是，Twitter 日前推出了创作者广告收益分成计划，创作者可以从他们帖子的回复中获得广告收入分成。

创作者参与条件（缺一不可）：

创作者需要订阅 Twitter Blue 服务（月费为 8 美元，当前约 57 元人民币）或者通过 Verified Organizations 认证

过去 3 个月中，每个月的发帖必须有 500 万次浏览量

需通过创作者货币化服务的人工审核

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