为什么越来越多的人开始为自己的照片添加边框

最近一段时间的推文中，时不时会建议大家试着给自己的照片添加边框，在每周推荐的照片中，也分享了很多带有边框的作品。

如摄影师 Daniel Casson 的作品：

白色边框，可点击图片放大查看

以及摄影师 Franck Bohbot 的电影感作品：

不仅很多摄影师喜欢为照片添加边框，当前越来越多的摄影爱好者也倾向于给照片做一个个性化的边框，因为很多时候边框能带来不少立竿见影的好处：

1. 让照片显得更正式、更整齐

带边框的照片不只是纸质照片的专属，在给电子版照片添加边框后，能让照片显得更加正式，更像是一个精心编辑过的作品，看起来也会显得更加赏心悦目；

而在发布多张带有边框照片时，哪怕照片的主题、色彩、构图等不一致，因为边框的存在，也能显得更加整齐、有序，也更有仪式感。

2. 为照片增加“负空间”

照片的“负空间”就是画面里的留白，虽然可能没有实际意义，但不代表着它不重要。

特别是对于内容丰富、构图复杂的照片来说，如果画面中缺少负空间，会显得十分紧凑、缺少呼吸感。

而边框恰好可以应对这个问题，特别是白色的边框，虽然它与照片中的内容产生不出什么联系，但是看起来也能缓解“压迫感”，让人感觉照片中有了留白。

这种负空间的增加也可以在某种程度上弥补构图的不足。

3. 方便照片展示

我们在发布多张照片时，有时候在预览状态下只会呈现出一个缩略图，如朋友圈的九宫格会将照片以正方形的状态展现，这可能就会让照片的亮点被隐藏，而如果我们为照片增加一个合适的边框，由于比例的改变，照片就可以展现的更全面。

另外，在看惯了正方形九宫格后，如果我们通过增加边框的方式，让照片以长方形的形态展现出来，就会显得比较有新意。

那么如何为照片增加合适的边框呢？

这里跟大家分享几个小技巧：

首先边框要简洁，一般白色或黑色的纯色边框是最通用的，也可以在边框上添加拍摄日期或者个人水印，既有纪念意义又有个性，但不要同时添加太多内容，否则看起来会很复杂，没有了边框的感觉。

其次是根据照片比例选择合适的边框，一般来说边框有包围型、左右型、上下型 3 种。

包围型最为常见和通用：

左右型适合竖向比例的照片，给左右两侧一种延伸感：

上下型比较适合横向比例照片，可以让照片上下两端有延伸感：

我们也可以进行组合，如在包围的基础上在上下或左右留有更大的空间，可以根据个人喜好和照片自身进行选择。

然后是照片的拼接，对于多张照片，我们也可以选择拼接的方式为其增加共同的边框，对于横向照片来说，用拼接的方式来组成竖向照片，既方便展示，也能将照片内容联系起来。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。